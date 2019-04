Defenderá el Sittge a policías de escritorio

El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), aseguró que no permitirá que gobierno del estado desincorpore de este sindicato, a trabajadores de las dependencias de seguridad, ya que las personas que se han afiliado desempeñan funciones administrativas debido a que han dañado su salud, a consecuencia de la serie de responsabilidades que desempeñaban cuando fueron elementos operativos.

Francisca Reséndiz Lara, líder del Sittge indicó que al afiliar a esos trabajadores se verifica que no sean policías en activo en la corporación, "y como sabemos que los compañeros realizan funciones administrativas, los vamos a defender y estaremos pendientes de dicho movimiento".

Consideró que las áreas de seguridad pública son corporaciones con muchas deficiencias entre su personal, debido a que muchos de esos elementos se encuentran dañados psicológicamente, físicamente y moralmente, y que el gobierno no ha podido poner soluciones para evitar que continúen registrándose ese tipo de casos.

"Tenemos compañeros que están discapacitados, que toman medicamentos controlados por el exceso de trabajar de 12 a 24 horas, por no comer a sus horas, pero el gobierno no ha querido implementar un programa para resolver ese tipo de problemáticas y evitar explotarlos".

Dijo que el que estén afiliados los trabajadores a un sindicato no es un delito, pero el que no les otorguen las prestaciones y un trato digno si representa un delito, y que esa contrariedad gobierno del estado no lo ha analizado.