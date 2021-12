Defiende Alcalde el alza catastral

El alcalde Enrique Galindo Ceballos justificó el alza en valores catastrales para la vivienda media y alta a partir de enero de 2022, al señalar que se requieren más estímulos para la construcción de vivienda social, de la cual existe un déficit de 15 mil unidades en el municipio de la capital.

Además, dijo que hace 13 años que no se realizaba "una adaptación real de lo que valen las cosas en la ciudad en materia de administración urbana" y que incluso, San Luis Potosí todavía registra un "hándicap en contra", pues ahora se requiere también actualizar la base catastral, que tiene más de 10 años que no se pone al día y en ese tiempo los particulares y las empresas han construido nuevas cosas, incluyendo plazas comerciales.

Puso el ejemplo de una empresa detectada en la Zona Industrial que paga un impuesto predial por tres mil metros cuadrados de construcción cuando en realidad cuenta con 100 mil metros cuadrados.

Reconoció que su gobierno fue "atrevido" al decir: "Es tiempo de actualizar; es tiempo de poner esta ciudad en orden y esto, desde luego, va a generar trastornos en la visión de algunos".

Aun así, dijo que en temas que afectan la vivienda, como licencias de construcción o traslados de dominio, el 60 por ciento de la cartera catastral no sufrirá alteración alguna.

"El ajuste que hubo no impacta de manera sustancial a la vivienda, en particular a la de tipo social, de la cual tenemos un rezago de 15 mil viviendas. No se construyen casas de interés social en San Luis Potosí. El nuevo esquema catastral será un estímulo para que se construya más vivienda de este tipo y no tanto la vivienda de tipo medio - alto, que es la que más se está construyendo en la Capital", concluyó.