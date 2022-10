Definen posiciones ante militarización

Mientras las bancadas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Acción Nacional (PAN) tienen definido el sentido de su voto en la minuta sobre la prórroga de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en proceso de “platicarlo”.

Hasta el momento, el planteamiento de la Cámara de Diputados todavía no se recibe oficialmente en la LXII Legislatura, por ello, se estima que la próxima semana llegue a la Oficialía de Partes, y de ahí darle trámite y someterla a consideración del Pleno.

En entrevista, Liliana Guadalupe Flores Almazán, lideresa de la fracción parlamentaria del PAN, precisó que el frente blanquiazul votará en contra de la propuesta, porque no está a favor de la militarización

del país.

“Tenemos el llamado de nuestro presidente nacional Marko Cortés y la votación definida. No es porque no queramos apoyar el tema de seguridad. Precisamente porque vemos con urgencia la falta de un proyecto, de acciones concretas en el tema de seguridad, es por eso que no estaremos avalando este tema”, recalcó.

Por separado, José Antonio Lorca Valle, coordinador parlamentario de Morena, además de informar que los morenistas suscribirán el proyecto, exhortó a las demás fracciones a que actúen de manera “correcta” y “responsable” ante las necesidades del país en materia de seguridad.

“No nada más es ir en contra porque hay una línea de México diciéndoles que no, por buscar ciertos privilegios o por lograr ciertos acuerdos que no se pueden lograr en una mesa de negociación sin tratar de forzar las cosas”, pidió.

Entrevistada aparte, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, coordinadora parlamentaria del PRI, dijo en breve respuesta, que la documentación del Poder Legislativo federal será abordada por la

bancada tricolor.

“Vamos a platicar como grupo parlamentario siempre haciendo prevalecer lo mejor para México”, complementó la diputada entrevistada.