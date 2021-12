Del 7%, el aumento a tarifas de agua para uso comercial e industrial en 2022

En comisiones del Congreso del Estado se aprobó un incremento a las tarifas del agua para 2022 de un 7%, pero este ajuste solo aplicará para las tarifas de tipo comercial e industrial, en el caso de las tarifas de uso doméstico aplicarán las mismas cuotas de 2021 e incluso habrá un programa de descuentos denominado "cuenta nueva y borrón" por parte de Interapas.

En este sentido, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo) José Luis Fernández Martínez calificó la decisión de la Comisión del Agua como "adecuada", puesto que no hay las condiciones como para cargarle un aumento al bolsillo de las familias potosinas, pero dadas las condiciones en que se encuentra el Interapas se decidió si aplicar el aumento pero solo a las tomas de uso comercial e industrial, no a las de uso doméstico.

Añadió que también en coordinación con el Interapas y ante la solicitud de que hubiera un programa de "borrón y cuenta nueva", se decidió hacerlo al revés, es decir primero el usuario tiene que comprobar que puede ser un contribuyente cumplido y una vez que lo haga será acreedor al descuento de sus recargos, de lo contrario seguirá con sus adeudos.

Explicó que este beneficio solo aplicará a las tomas domiciliarias además de que primero tendrá que pasar todo el 2022 y si pudieron hacer el pago puntual de sus seis bimestres, a final del año se les condonarán los adeudos que tengan de años anteriores, pero primero tienen que demostrar que tienen la intención de ser cumplidos, de ahí que se decidió nombrar al programa "cuenta nueva y borrón".

Apuntó finalmente: "si bien si hay un aumento a las tarifas en la parte comercial e industrial, esto debe de ayudar a que los organismos a poder sanear un poco sus finanzas y que puedan reinvertirlo en infraestructura que tanta falta nos hace, no solo en el caso de Interapas sino en todos los organismos operadores del estado".