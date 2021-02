Delgado da como puntera a Mónica Rangel; definirán candidatura en segunda fase

En reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la dirigencia mostró este martes por la tarde, a cuatro de las aspirantes a la candidatura por la gubernatura del estado, el resultado de su encuesta oficial en la que aparece Mónica Liliana Rangel Martínez, como la mejor posicionada en conocimiento.

La aspirante a la candidatura, Francisca Reséndiz Lara confirmó el resultado de las encuestas y cuestionó la metodología, por lo que mostró su inconformidad con el resultado y se salió de la reunión. "Hay una clara imposición de ponderar a los alfiles del gobernador. Me salí de la reunión porque yo no voy a convalidar lo que pretenden hacer", sostuvo la dirigente sindical de burócratas en entrevista con Jesús Aguilar para MG Radio.

Sostuvo que ante la oposición de las demás, irán a una segunda ronda de mediciones sólo las cinco finalistas.

Narró que en la reunión les informaron la posición alcanzada en las mediciones que Morena realizó: Mónica Rangel, Luz María Lastras, Francisca Reséndiz Lara, Consuelo Jonguitud y Paloma Rachel Aguilar Correa. "Es indignante la forma en la que están haciendo las encuestas", consideró Reséndiz, economista de profesión. La sindicalista cuestionó la metodología aplicada y los resultados todos.

Dijo que el presidente nacional del partido, Mario Delgado, presidió la cita y lo apoyaron un senador morenista y la representante de la casa contratada para hacer las mediciones.

Entre las aspirantes citadas a escuchar el resultado de las encuestas, se encuentran: la ex empleada del Servicio de Administración Tributaria y ex personal de seguridad presidencial, Paloma Rachel Aguilar Correa; la dirigente sindical, Francisca Reséndiz Lara; la ex directora general del Registro Civil del Estado, Luz María lastras Martínez; y la ex secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.