Denuncia oficial mayor de Congreso suplantación de su identidad en Twitter

El Oficial Mayor del Congreso del Estado, Alejandro García Moreno, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por la comisión del delito contra la identidad de las personas y lo que resulte, luego de que, desde una cuenta falsa de la red social denominada Twitter, se lanzaran ofensas contra personas.

El funcionario solicitó que se lleve a cabo una investigación profunda y exhaustiva, dando inmediata intervención a la Policía Cibernética y de Investigación, a fin de que se esclarezcan los hechos que le afectan de manera significativa, confiando en las instituciones públicas con quienes coadyuvará en todas las diligencias.

García Moreno señaló que, al enterarse que desde una cuenta de Twitter que tiene como imagen de perfil una fotografía suya tomada de su página de Facebook personal, encontró que fue creada en junio de 2018 y desde ahí se han estado publicando diversas notas, imágenes y comentarios denostando a diversos actores políticos.

"Están suplantando mi identidad, ya que en todo mi desempeño político y profesional siempre me he conducido con notoria probidad y respeto, siendo ecuánime en todas las declaraciones y publicaciones que realizo, agregando que no tengo persona alguna autorizada para llevar a cabo el manejo de mis redes sociales", explicó.

García afirmó que espera que la Policía Cibernética llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones y pronto se conozca quien o quienes suplantaron su identidad, para que se apliquen las sanciones correspondientes establecidas en la ley.