Denuncian despido injustificado de 25 burócratas capitalinos

Durante la décimo primera sesión ordinaria del cabildo municipal de San Luis Potosí, regidores del cuerpo edilicio hicieron una denuncia referente al presunto despido injustificado de al menos 25 trabajadores municipales a quienes dijeron, tras quince días de trabajo no se les pagó la quincena, si no únicamente un finiquito.

El regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), Christian Iván Azuara Azuara, la regidora por el mismo partido Verónica Rodríguez y el primer síndico del ayuntamiento capitalino Víctor Ángel Saldaña, solicitaron un informe correspondiente respecto al despido de 25 trabajadores, que desde las ocho de la mañana fueron citados en el área de recursos humanos, para notificarles que ya no laborarían en dicha administración.

Asimismo, señalaron que los despidos se tratan de un asunto político, debido a que por un lado los trabajadores no apoyaron el proyecto de campaña del presidente municipal de San Luis Potosí con licencia Xavier Nava Palacios, así como que por otro lado algunos otros trabajadores como la titular del DIF municipal Adriana Urbina Aguilar, quién había renunciado a su cargo para contender por una diputación local, se reintegró a sus funciones tras perder la contienda.

Por su parte el tesorero municipal de la capital potosina, Rodrigo Portilla Díaz, refirió que la situación se trata de la no renovación de contratos de 74 trabajadores municipales y no de un despido injustificado, mismas no renovaciones de contrato que podrían irse ampliando durante los próximos meses conforme sea requerido por el ayuntamiento capitalino, sin embargo, no emitió algún comentario sobre si se les pagó o no la quincena, que algunos regidores del cabildo señalaron.