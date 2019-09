Denuncian falta de agua en varias colonias de Soledad

Privadas de los Agaves, el Morro, Jardín de Chapultepec, Hogares Obreros, Arcos de San Pedro, La Lomita, Hogares Obreros, Prados de Soledad, La Sierra, Azaleas, La Virgen son tan solo unas de las diversas colonias en el municipio de Soledad que carecen de agua potable en el municipio de Soledad.

De acuerdo a un sondeo realizado a usuarios se aplica en algunas el llamado tandeo, y ante dicha situación la presión del agua es muy baja, y es suficiente para alcanzar a almacenarla, sin embargo, hay domicilios que ni una gota de agua cae por su toma.

Según comentaron en Interapas constantemente se informa que se descomponen los pozos y que enviarán pipas de agua para abastecer a cada sector, sin embargo, aseguraron las pipas no abastecen de forma equitativa, ni cubren en su totalidad las viviendas.

Erik quien reside en Hogares obreros dijo que es deficiente el servicio del agua, y no se da una solución efectiva solo pretextos y excusas de que la gente es morosa, "por parte del Interapas nos dicen que si vamos al corriente con nuestro recibe tendremos agua de forma puntual a través de pipas, pero no es así, no te surten como se debe, a veces es solo una vez a la semana, y muchas viviendas no alcanza, la gente tiene que estar comprando agua" expresó.

Indicaron que muchos a pesar de ir al corriente con su recibo, no se ven beneficiados con las rutas repartidoras de agua, ya que muchas veces no se surte como se debe, "pagamos el recibo para que no nos aumente, pero aún así tenemos que estar comprando pipas de 100 a 150 unas tres veces al mes", manifestó