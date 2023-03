Denuncian falta de preparación de asesoras del Centro de Justicia para Mujeres

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Víctimas que reciben defensoría legal por parte del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) denuncian la falta de preparación y sensibilidad por parte de asesoras legales ante los casos que representan.

Una víctima de intento de homicidio a mano del padre de su hija compartió su testimonio a EL UNIVERSAL San Luis Potosí, y en protección a su identidad pidió en esta entrevista ser identificada como "Mariana".

Relató que su asesora legal, otorgada por el Centro de Justicia para las Mujeres, le ha pedido perdonar a su agresor "para poder cerrar el caso", esto sin importar que en más de una ocasión ha intentado asesinarla, según lo referido por la afectada.

Hace más de un año, "Mariana" sufrió violencia física y psicológica por parte de su pareja y padre de su hija. Una noche las agresiones escalaron y él la picó con un destornillador, después de tenerla privada de la libertad por un par de horas.

Ella logró sobrevivir al ataque, denunció y narró a las autoridades toda la violencia que vivió a manos de su expareja. Compartió que en una ocasión la obligó a acompañarla a conseguir una pistola para matarla a ella y a su madre. "Más de una vez me ha amenazado de muerte".

La denuncia procedió contra su agresor, sin embargo, el delito que se le acusa es violencia familiar reiterada, no tentativa de feminicidio. La asesora legal del CJM le ha pedido a "Mariana" que acepte la reparación del daño, que son 10 mil pesos, pero para esto se tiene un pedir la suspensión provisional del proceso.

"Hasta parece que la abogada lo está defendiendo a él, yo no puedo dejar que salga ni otorgarle le perdón, casi me mata y si sale, la vida de mi hija, mi madre y mi propia vida estarán en peligro", denuncia la víctima.