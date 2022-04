Denuncian familiares muerte de trabajador en planta de GM de SLP

La semana pasada se registró la muerte de un joven trabajador al interior de la planta de General Motors en San Luis Potosí, el caso está en manos de la fiscalía de San Luis Potosí, quién determinará si la muerte se derivó por alguna omisión o negligencia por parte de la automotriz estadounidense.

Carmen A., madre del trabajador fallecido, narró que su hijo perdió la vida durante los cursos de capacitación como parte de la inducción que la compañía brinda a las y los nuevos trabajadores.

La madre rechazó que el joven haya fallecido de forma inesperada tras sufrir un paro cardíaco, pues señaló que la muerte se originó por un accidente tras participar en unas de las dinámicas.

"Es negligencia lo que ocurrió con mi hijo, y así se está haciendo con las demás personas que están ahí, es una estupidez que se pongan ese tipo de dinámicas y menos para una empresa tan grande", recriminó.

De acuerdo a compañeros que estaban en el mismo lugar, en las actividades participaban cerca de cien personas, y presuntamente en uno de los ejercicios el joven en conjunto con otro compañero movió un equipo mobiliario a otra superficie, y en uno de los movimientos perdió el equilibrio y cayó de espalda recibiendo un golpe mortal en la cabeza.

"Nosotros como padres queremos que se haga justicia, mi hijo era muy sano se hizo estudios para entrar a trabajar y estaba bien, no pueden decir que de buenas a primeras le dio un infarto, no se vale, que salga lo que pasó realmente", manifestó.

---Secretaría del Trabajo colaboraría en investigaciones

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de San Luis Potosí contribuirá y brindará opinión técnica en el caso del trabajador que perdió la vida en la planta de la automotriz General Motors en San Luis Potosí, si así lo requiere la Fiscalía General del Estado.

Nestor Garza Álvarez, titular de la dependencia recordó que la industria automotriz es de competencia de la Secretaría del Trabajo federal, pues ésta es la encargada de verificar el cumplimiento de las normas federales, no obstante la secretaría estatal fue puesta en conocimiento de los hechos por la misma compañía y se actuó conforme al protocolo de atención a los accidentes de trabajo junto con la Fiscalía General del Estado.

En este sentido refirió que, la Vicefiscalía científica de la FGE está en proceso de determinar la causa de la muerte de la persona, para posteriormente la Fiscalía emita la resolución de la carpeta de investigación, así como las acciones que esto implique, pues explicó que en caso de que se encuentre alguna omisión por parte de la empresa en proteger y salvaguardar a los trabajadores, se puede ejercer una acción penal en contra de la misma empresa, incluso de las personas nodales también pueden ser responsables penalmente.

"Nosotros solamente tenemos facultad de realizar visitas para las condiciones generales, es decir, contrato por escrito, seguro, prestaciones de ley, la revisión de las normas federales le corresponden a la Secretaría federal; si la Fiscalía nos requiere una opinión técnica estamos en toda la disposición de colaborar con ellos, se tiene un protocolo para que no se violen los procesos y coadyuvar a las investigaciones que se requieran", mencionó.

Finalmente, conminó a que los familiares se acerquen a la procuraduría de la Defensa del Trabajador para que reciban la asesoría legal, y el acompañamiento a fin de que se garantice la protección de los derechos del trabajador y se garantice la indemnización conforme a lo que marca la Ley.