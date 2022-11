Denuncian irregularidades en investigación del caso de Chuyita

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este lunes 14 de noviembre Jesús Rodríguez, padre de Chuyita adolescente víctima de feminicidio en Villa de Arista, se presentó frente a Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

A dos meses del feminicidio de su hija, Jesús Rodríguez, al igual que sus representantes legales no comparten la teoría del caso que maneja la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que ya ha presentado a un presunto responsable.

Yazmín Escobar, presidenta de las organizaciones civiles en San Luis Potosí, mencionó que hay muchas irregularidades dentro del caso, por lo que ellos junto a la familia han realizado investigaciones por su cuenta, en el lugar donde Chuyita fue encontrada el pasado 15 de septiembre.

"Vengo a la capital de San Luis Potosí, para pedirle al señor gobernador que me explique, para ver qué fue lo que pasó con mi hija, hoy se cumplen dos meses y no he tenido una solución o un caso claro de lo que sucedió. Por eso vengo hoy para que me haga ese favor, le pido al señor gobernador que me escuche y vengo a exigirle que me hagan una investigación como debe de ser", manifestó el padre de Chuyita.

Por su parte el asesor jurídico de la familia de Chuyita, Luis Fernando Leal Beltrán, manifestó que la fiscalía le está mintiendo al gobernador, debido a que sus investigaciones han sido erráticas y omisas, "no estamos de acuerdo en la construcción del caso que ha llevado fiscalía desde que se da el feminicidio, hay una investigación viciada desde el origen, manipulada de origen".