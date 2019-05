Denuncian presunto boicot contra el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

Laura Moreno Martínez, quinta integrante numeraria, acudió este mediodía al Congreso del Estado acompañada de los miembros supernumerarios primero y quinto, Miguel Enrique López Ávalos y Salvador Contreras Hilario, respectivamente.

Entregaron al Poder Legislativo un oficio en el que señalan que el 17 de mayo se convocó a reunión para conformar y formalizar al fin el Comité Ciudadano con la presencia de tres miembros del Comité de Selección del SEA, sin embargo, siete de los 10 miembros no acudieron a la junta y no presentaron justificante alguno.

Los miembros numerarios faltistas fueron Carlos Raúl Espinosa Rincón (actualmente con licencia), José Ismael Leyva Nava, José Jesús Sierra Acuña y Efraín Arriola Ortiz.

Los supernumerarios ausentes fueron Mónica Llunaja Torres Palacios, Juan Ramón Infante Guerrero y Alejandrina Cedillo (esta última presentó renuncia a su nombramiento).

Acusaron que desde la primera formación del CPC el 28 de octubre de 2018, no se ha podido realizar una reunión efectiva con el Comité Coordinador del sistema.

Al Congreso del Estado solicitaron un exhorto para que funcionarios del Gobierno del Estado se abstengan de acudir a convocatorias "de quienes dicen representar al CPC, pero que no cuentan con legitimidad para hacerlo", a la vez que pidieron no reconocer al presidente temporal del Consejo Ciudadano, considerando que no es legítimo.

También pidieron exhortar a Carlos Raúl Espinoza Rincón a que defina si su licencia es definitiva o no, así como hacer una revisión a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción por considerar que genera controversias.

Finalmente, señalaron que el Comité de Selección del SEA cuenta actualmente con solo tres miembros, por lo que urge que se publique una convocatoria para cubrir las vacantes.

Lamentaron que, al parecer, existe intención en algunas autoridades para frenar la conformación y puesta en marcha del órgano de vigilancia ciudadana, pero señalaron que ellos harán lo posible por lograr que el CPC se ponga en marcha.

