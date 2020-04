Denuncian verificadores del INEGI llamados para firmar renuncias

A quince días de concluir su contrato, personal empleado como verificador en el Censo por el INEGI, fue llamado a firmar su renuncia.

Esta acción del organismo autónomo, contrasta con el llamado a nivel federal a empresas, de enviar a sus casas a trabajadores no indispensables, con sueldo completo.

Una de las personas trabajadoras, narró que todavía el lunes realizaron acciones de verificación.

"El martes en la mañana nos avisan que ya no vamos a salir a campo; horas más tarde nos piden que llevemos mochilas, dispositivos y uniforme al supervisor para resguardo. El miércoles no nos pidieron nada y ayer jueves nos dijeron que entregáramos gastos de campo de dos días que no utilizamos. Nos han hecho salir de nuestras casas", advirtió.

Apuntó que la información se les ha hecho llegar a través de grupos de WhatsApp que conformaron los equipos.

En los mensajes se les pide acudir este viernes a las 11:00 de la mañana a firmar su renuncia, les advierten que en caso de no acudir les señalan que realizarán un acta de hechos.

"Se les va a proporcionar una carta informativa a todo el personal, la cual menciona en qué artículos se basan para hacer la rescisión del contrato", explica uno de los mensajes.

La persona cuyo testimonio es anónimo para evitar represalias, lamentó que las acciones del INEGI en comparación con el avance de la pandemia, fueron lentas, pues todavía la semana pasada se les expuso a salir a campo y no se les proporcionó material para garantizar su sanitización, sino que se les otorgó la cantidad de 150 pesos para que ellos lo adquirieran de manera particular.

Fue el pasado 30 de marzo, que a nivel federal se declaró emergencia sanitaria y se suspendieron las actividades no indispensables, así como los censos y encuestas, por lo que, según informa el testimonio otras actividades como la etapa post enumeración quedó cancelada.

"Me parece injusto, de hecho incongruente. La semana pasada todavía nos hicieron salir a campo. Nos quieren adelantar la conclusión del contrato, pero no trabajamos por amor al arte sino por necesidad hay padres de familia, profesionistas", reclamó la persona entrevistada.