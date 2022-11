Denunciará el PAN presiones y acarreos

Desde el Partido Acción Nacional (PAN), se vigilará que la ciudadanía no sea presionada o condicionada con programas del Bienestar para acudir a la movilización de mañana domingo, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal blanquiazul.

Aunado a ello, precisó que dará seguimiento a hechos con apariencia de violar la Ley Electoral, y de ser el caso, presentará en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las quejas ante las instancias correspondientes.

Para la lideresa panista, el anuncio de la protesta es que habría la “tentación” de utilizar los recursos públicos, dado que el Gobierno oficialista aprovecharía el pretexto del informe del presidente para movilizar a la ciudadanía.

Asumió que “lamentablemente” así lo han hecho en el Gobierno Federal, pues mediante el espacio de la conferencia matutina “se está dando difusión para promocionar la marcha”, dijo.

“Nuestra exigencia es que no se ocupen los recursos públicos y que las autoridades responsables cuiden que no se usen para la movilización de ese día, así como llamamos a la ciudadanía para que no se dejen presionar o condicionar con programas del bienestar, pues estos son ya un derecho constitucional que no se debe vulnerar”, remató.