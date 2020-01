Dependencias no ayudan en lucha vs. violencia de género

El Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) no es efectivo porque algunas dependencias no colaboran, las acciones no tienen indicadores para medir impacto y no cuentan con una "clara justificación", reportaron integrantes del Mecanismo Ciudadano de Seguimiento a dicho esquema.

En rueda de prensa, las mujeres y organizaciones que conforman el citado frente, desglosaron los resultados de un proceso de auditoría social, consistente en evaluar el actuar de 11 dependencias que conforman el SEPASEVM durante dos años.

Comunicaron que, en algunas actividades, la institución coordinadora es una asociación civil, es decir, se delega la responsabilidad. Asimismo, no existen indicadores de nivel municipal para identificar y medir de forma cuantitativa el problema.

Cuestionaron que, en 2017, se adquirieran varias camionetas, cuyas unidades no incidieron en la disminución de actos violentos; o bien, que la entrega de cilindros y balones se tradujera en el aumento de las denuncias o en mayor seguridad para las mujeres.

Al respecto, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, académica de la UASLP y miembro del Mecanismo, señaló que las acciones del SEPASEVM son ejecutadas básicamente por la FGE y el Imes, es decir, la SSA, la SSPE o la Sedarh. "Habría que preguntarles qué están haciendo para cumplir con el SEPASEVM".