Desabasto encamina al Central al cierre

"Es una desgracia para nuestro estado y para nuestros pacientes", que con el nuevo sistema de prestador de servicios que no apoya en el financiamiento ni en los insumos, la Dirección General del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no están llegando los medicamentos para pacientes con cáncer que en su mayoría se quedan sin el suministro, y si no se resuelve pronto el problema, cerrará sus puertas el Hospital Central, y los pacientes serán remitidos a los institutos nacionales", advirtió Marco Vinicio González Rubio médico del Hospital Central Ignacio Morones Prieto.

Se trata de uno de las decenas de médicos que se incorporaron a las protestas por falta de insumos para pacientes de diversas enfermedades.

Reconoció que tanto el actual gobernador Juan Manuel Carreras López como el titular de la Secretaría de Salud, Miguel Lutzow Steiner, han participado en diversas gestiones, pero se han regresado sin obtener ayuda.

Precisó que se trata de un sistema de salud que desde que lo absorbió el Insabi, está desfondado, y la creación de ese instituto es una solución que nunca lo fue.

Informó que en las condiciones actuales todo pareciera indicar que el problema de desabasto de medicamentos tiene para rato, pero advirtió que se tiene que solucionar con mucha rapidez, porque si no hay prisa, obviamente los médicos estarán obligados a cerrar las puertas del hospital y mandar a todos los pacientes con cáncer a los institutos nacionales.

"Es urgente que si no nos otorgan los insumos necesarios para trabajar, que el Gobierno Federal los atienda, porque los hospitales estarán imposibilitados técnicamente para atender pacientes con cáncer".

Recordó que el propio Gobierno Federal ha dado una serie de pasos atrás, tales como la suspensión del Seguro Popular, que era en muchos casos la única esperanza para trabajar con los pacientes con cáncer, porque permitía el financiamiento de los medicamentos más algunas aportaciones de recuperación. Ahora el Insabi convoca a una compra nacional que resultó ser un fracaso, hace intervenir a la Organización Mundial de la Salud para comprar medicamentos, y sin embargo apenas están surtiendo algunos medicamentos oncológicos de 2020.