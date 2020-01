Desaparece El Mijis de las redes sociales

Una semana después del debate entre el tuitero "Tumbaburros" y el diputado potosino Pedro César Carrizales Becerra, este último ha optado por guardar silencio respecto a los resultados del encuentro, aunque en redes sociales la mayoría de las opiniones fueron adversas para el legislador.

En su página oficial de Twitter, la última publicación de "El Mijis" se realizó el 28 de diciembre, en la cual el congresista afirma: "Como diputado he vivido traiciones, he sido testigo de la corrupción, me quisieron matar y ya no pertenezco a ningún grupo porque a nadie le conviene alguien que dice la verdad. Me alejé de las redes unos días porque decidí retirarme de la política; seguiré en el activismo. Perdón".

Si bien este comentario fue subido el día de los Santos Inocentes, fecha en la que algunos medios, figuras públicas y la población en general acostumbran a jugar bromas a sus públicos lectores, en este caso el legislador no ha desmentido, hasta hoy, su intención de dejar la política.

En Facebook, su último comentario es del 29 de junio del año pasado, referente a la legalización del matrimonio igualitario en San Luis Potosí, aunque aparecen comentarios de personas que accedieron a su perfil el 30 de diciembre pasado y los días 1 y 2 de enero de 2020.

Carrizales Becerra tampoco ha respondido mensajes enviados a su teléfono celular vía WhatsApp, aunque se espera que a partir de hoy, lunes 6 de enero, pudiera aparecer de nueva cuenta en público.