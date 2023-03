Desarrollo de vivienda no repercute en disponibilidad de agua, asegura Canadevi

La ciudad de San Luis Potosí tiene un déficit muy importante de vivienda, y se tiene que trabajar sobre esa condición en la que su zona urbana no puede dejar de crecer, y se le ha hecho ver al Interapas, porque no es lo mismo más construcción de vivienda que más población y la que consume el agua es la población, no la vivienda, enfatizó Francisco Torres Ocejo, presidente de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Luego de la reunión que el organismo empresarial sostuvo con el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, Torres Ocejo dijo que la disponibilidad del agua no está relacionada con el hecho de que se construya más o menos vivienda.

Precisó que San Luis Potosí está creciendo en su población y es necesario hacer más desarrollos habitacionales para satisfacer esa demanda.

Aseguró que hacer más vivienda no necesariamente es el sinónimo de consumir más agua, porque ésta se consume con el crecimiento poblacional.

Considero que si hay más casas y en su caso más vivienda nueva, éstas tienen infraestructura de la mayor calidad y esa es precisamente infraestructura nueva, y de mayor calidad, lo cual haría más eficiente la distribución del agua.

Consideró que este importante déficit de vivienda obligue a que se tenga que crecer hacia todos lados.

Sin embargo, recordó que un aspecto importante es el hecho de que se necesita que la vivienda crezca hacia la Zona Industrial Aseguró que ya se ve a Villa de Reyes como una opción real de crecimiento habitacional.