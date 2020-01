Desatienden un peligroso hoyo en Providencia

En la colonia providencia, desde hace cerca de dos años, ninguna autoridad municipal ha reparado un hoyo que apareció en la calle Esmeralda.

A raíz de esta situación y debido al acumulamiento de tierra y escombro que han tirado en la zona, ha empezado a crecer gran cantidad de hierba.

El desperfecto se localiza frente al número 286 y según señalaron habitantes de este lugar, desde que se formó dieron aviso a las autoridades y es fecha que no se ha hecho algo al respecto.

La señora Eugenia López comentó que debido a que la calle se encuentra bloqueada por la tierra ya se han suscitado por lo menos tres incidentes a causa del agujero, dos de ellos con motociclistas que desconocían el problema.

"Ya han sido dos veces que repartidores se han caído porque el hoyo no se ve por la hierba, pero por parte del municipio no han ido a tapar, la gente por eso tiró tierra para que no pasen por aquí", expresó.

Dijo desconocer el motivo por el cual se originó el hoyo, pero atribuyen que el hundimiento en el pavimento se debe por la antigüedad de esta calle, o derivado de algún colapso de drenaje. Ahora, la hierba ha crecido de forma acelerada.