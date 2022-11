Descansaron hasta los “de confianza”

Aunque el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona manifestó que la mayoría del personal de honorarios trabajaría durante el 1 y 2 de noviembre, una parte importante de esta burocracia no acudió de forma presencial, aunque manifestaron que estaban realizando trabajo a distancia.

Es el caso de la Secretaría de Finanzas que se encuentra trabajando a marchas forzadas para tener listo el Proyecto para el presupuesto del 2023, el cual presentarán al Congreso del Estado durante la tercera semana de noviembre, por ende, este documento debe estar listo antes del día 20 de este mes.

No obstante, otra parte de la Sefin no laboró durante estos dos días de asueto, que aunque no son oficiales, sí forman parte de los logros sindicales, estos son los que atienden gran parte de las cajas recaudadoras, por ello, la dependencia avisó días antes a la ciudadanía por medio de sus redes sociales que cerraría un par de días.

En el resto de las dependencias laboraron personal de confianza, algunos a distancia y otros con guardias presenciales.