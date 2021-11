Descarta Aguilar "dedazo" en el PAN

Además de asegurar que "somos un partido democrático", Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que "a diferencia de otros, no somos un partido de dedazo".



Afirmó que el panismo de San Luis Potosí no define a las próximas diligencias por designación, porque la determinación la toma la discrecionalidad de la militancia y su votación.



Cuestionado sobre si eso no genera divisionismo, respondió que muchas veces sí, sin embargo, llamó a las y los militantes respetar y quien resulte ganadora "nos unifiquemos, porque divididos no se llega a ninguna parte".



Verónica Rodríguez Hernández, Lidia Argüello Acosta y Josefina Salazar Báez, son las tres panistas que junto a sus respectivas planillas presentaron sus trámites para ser inscritas en la contienda. De la tres, Salazar Báez impugnó la convocatoria por considerar que "criminaliza" a las aspirantes.



En entrevista, el presidente estatal defendió que el PAN es una institución política donde se abre una convocatoria, y si alguien se siente agraviado por la misma, puede impugnarla en los tribunales electorales.



Sostuvo que cuidará su condición de diferente de Acción Nacional, a fin de no favorecer a ninguna de las propuestas que buscan encabezar el instituto en San Luis Potosí.



"Yo me mantengo al margen (de la impugnación de una de las aspirantes). Es la Comisión Electoral, yo nada más ese día voy a votar como cualquier militante, que es un derecho que tengo, pero también cuidando siempre mi calidad de presidente", concluyó.