Descarta AN depurar la lista de aspirantes

Por el momento queda descartada la depuración de los siete aspirantes a la candidatura a Gobierno del Estado, informó Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Explicó que no fructificó la propuesta de encuesta para reducir a tres los interesados, pues uno de los pretendientes no estuvo de acuerdo -aunque no precisó el nombre; en semanas anteriores, el senador con licencia Marco Antonio Gama Basarte rechazó la propuesta de cribar a los aspirantes con base en dos encuestas elegidas y pagadas en conjunto por ellos.

Reiteró que se busca que vayan realmente los cuadros más competitivos y con posibilidades reales de ganar, ya que al final de cuentas el "enemigo" no está dentro de Acción Nacional, sino afuera.

En conferencia de prensa, expuso que ahora habrá que esperar la emisión de la convocatoria interna a ese cargo de elección popular, a fin de establecer cómo viene su contenido y determinar quién se puede inscribir al proceso.

El dirigente del partido blanquiazul en la entidad refirió que, ante la contingencia por la Covid-19, el instituto político debe de ser empático y por ello, atender todas las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad entre sus militantes y simpatizantes.