Descarta Gobierno instalación de un depósito de residuos industriales en SLP

El Gobierno Estatal descartó la instalación de un depósito de residuos industriales en San Luis Potosí, "no habrá otro caso como Metalclad", enfatizó el secretario general, José Guadalupe Torres Sánchez.

Luego de que este medio publicó que el gobierno federal tenía un proyecto para buscar sitios adecuados para confinamientos de basura urbana, residuos peligrosos e incluso desechos nucleares en territorio potosino, además de Querétaro y Guanajuato, por conducto del Servicio Geológico Mexicano, dependencia que estaría a cargo del proyecto, para lo cual fueron solicitados 12.4 millones de pesos, la administración estatal solicitó mayor información a la federación, por medio de un escrito, ante lo cual les señalaron que solo era un expectativa.

"No hay ninguna posibilidad, hace un par de semana salió que se tenía a San Luis Potosí y otros estados como un lugar para poder llevar a cabo estudios con el propósito que mencionas (instalar un depósito de residuos industriales), y nosotros de inmediato suscribimos una carta a esa entidad en México", detalló.

Agregó que la carta fue contestada, señalando que era sólo una expectativa, "pero el gobierno no tiene ningún interés, no abandonamos el tema, de inmediato atendimos. No volverá el tema de Metalclad".

Metalclad, era un deposito de residuos industriales ubicado en el municipio de Guadalcázar, el cual contaminó gran parte del ecosistema cercano, por lo que los habitantes impidieron que la empresa siguiera descargando residuos tóxicos.