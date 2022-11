Descarta IMES unirse a boicot de concurso de belleza tras feminicidio de Marion en Rioverde

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La directora del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), Gloria Serrato Sánchez, rechazó adherirse al llamado de activistas para boicotear el certamen de belleza de la Feria Regional de Rioverde, luego del asesinato de la joven Marion Izaguirre, como una forma de exigencia de justicia.

Aunque Gloria Serrato criticó, por un lado, la "cosificación de las mujeres" propia de los concursos de belleza, también refirió no se puede limitar a quienes genuinamente tengan el deseo de participar.

Dijo, además, que se tiene que trabajar en que un concurso de belleza no implique ampliar la brecha de desigualdad entre las mujeres: "Hay que ser muy prudentes con lo que cada mujer quiere, cada una puede estar en la búsqueda de un patrón que le interesa y pues hay que apoyarla y hacerla consciente de que no se debe de fomentar un estereotipo; pero si hay a quienes les gusta participar, no hay que limitarlas".

La funcionaria añadió que, por alguna razón u otra, para muchas mujeres puede ser importante para su propia autoestima buscar un concurso de belleza y para otras puede no serlo porque entra en los estereotipos de cosificación de las mujeres que son los que se buscan desterrar, "pero lo importante es llegar a un punto de respeto absoluto a las decisiones de las mujeres".

Serrato Sánchez destacó que es importante hacer eco de las voces de las activistas que piden respeto por la situación que se está viviendo, ya que "una de las formas de participación tiene qué ver con que las propias mujeres se manifiesten para exigir un cese de estas desapariciones y el regreso inmediato de las mujeres no localizadas, sanas y salvas a sus hogares".