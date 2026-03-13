Descarta PT en SLP ruptura con Morena tras revés a reforma

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, Leticia Vázquez Hernández, descartó una ruptura entre su partido y Morena tras la derrota de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados de México, pese a que el PT votó en contra de la iniciativa y dejó al bloque oficialista sin los votos necesarios para aprobar el cambio constitucional.

La legisladora sostuvo que las diferencias surgidas en torno a la votación deben resolverse entre la mandataria federal y las dirigencias nacionales de los partidos. "Ese tipo de asuntos corresponden al nivel de la Presidenta de la República con los dirigentes del Partido del Trabajo. Ellos ya han platicado mucho y los acuerdos siguen avanzando, ellos están en buenos términos", afirmó.

Vázquez Hernández aseguró que incluso la propia presidenta ha reconocido que se trató de una discrepancia legislativa y no de un rompimiento político. "Ella ha comentado que solamente fue un desacuerdo, que no coincidieron en esta iniciativa que se presentó, pero los acuerdos siguen platicando ellos", señaló, al insistir en que la coalición continúa operando.

El revés legislativo ocurrió luego de que la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum no alcanzara la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Con 259 votos a favor de legisladores de Morena y algunos del PVEM, frente a 234 votos en contra del PT, PVEM, PAN, PRI y MC, además de una abstención, el pleno de San Lázaro desechó la propuesta.

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Tras la votación, legisladores de Morena plantearon reconstruir la relación con el PT y el PVEM, además de comenzar la redacción de un "plan B" con cambios a leyes electorales. Entre las medidas que se han perfilado se encuentra la posible postergación de las elecciones del Poder Judicial previstas para 2027, adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta y reducir el número de regidores, síndicos y diputados plurinominales en los congresos locales. Entretanto, la diputada sostuvo que, al menos en el ámbito local, no existen tensiones: "Todo tranquilo, aquí con nosotros no tenemos ningún conflicto".