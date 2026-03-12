Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral

Luego del rechazo del PVEM y PT a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró que no es necesario realizar ninguna operación cicatriz con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque "no hay nada roto".

Después de acudir a la colonia Lomas del Mezquital como parte del programa "Enchúlame la colonia", dijo que, si hubiera algo roto, desde luego que procedería la necesidad, sin embargo, por el momento no es así.

Pese al sentido del voto en contra, el mandatario estatal asumió que no se busca confrontar la parte presidencial, porque "queda en otro tiempo, en otro espacio", señaló.

Descarta Ricardo Gallardo fractura con Morena tras revés del PVEM a la reforma electoral de

"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país (...) hoy hay que analizar el plan B y hay que ver qué deciden los diputados", comentó.

Manifestó que el Congreso de la Unión deberá analizar el "plan B", que, entre otras propuestas, considera la disminución de regidurías y diputaciones, lo cual afectará a Regeneración Nacional, advirtió.

Aparte, también dijo que, si bien, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está abierto a coaligarse con otros partidos para las elecciones del 2027, no se considera ningún alianza opositora contra Morena.

En días pasados, Ma. Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), conminó a Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (PMC) y PVEM aliarse con el tricolor, a fin de conformar un frente para competirle al oficialismo morenista.

El mandatario estatal expuso que el Verde Ecologista no requiere de coaliciones para ganar los comicios del próximo año, sin embargo, existe apertura para crear una que favorezca a la ciudadanía.

Gallardo Cardona añadió que partido del tucán se sumará con cualquier fuerza política, siempre y cuando la intención sea ayudar a la población "no ganarle a alguien, o sea, no estamos en esa dinámica de buscar coaliciones para ganar algo", remarcó.

Sentenció que el PVEM no tiene desencuentros con el PRI u otro instituto político, no obstante, al momento todavía no se tiene definido con quiénes se formará esa "gran coalición por San Luis".