logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral

"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país", señaló

Por Rubén Pacheco

Marzo 12, 2026 11:46 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Luego del rechazo del PVEM y PT a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró que no es necesario realizar ninguna operación cicatriz con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque "no hay nada roto".

Después de acudir a la colonia Lomas del Mezquital como parte del programa "Enchúlame la colonia", dijo que, si hubiera algo roto, desde luego que procedería la necesidad, sin embargo, por el momento no es así.

Pese al sentido del voto en contra, el mandatario estatal asumió que no se busca confrontar la parte presidencial, porque "queda en otro tiempo, en otro espacio", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país (...) hoy hay que analizar el plan B y hay que ver qué deciden los diputados", comentó.

Manifestó que el Congreso de la Unión deberá analizar el "plan B", que, entre otras propuestas, considera la disminución de regidurías y diputaciones, lo cual afectará a Regeneración Nacional, advirtió.

LEA TAMBIÉN

Plan B de Sheinbaum: va contra "privilegios" en congresos y municipios

Buscará reducir gastos excesivos para redirigirlos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos

Aparte, también dijo que, si bien, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está abierto a coaligarse con otros partidos para las elecciones del 2027, no se considera ningún alianza opositora contra Morena.

En días pasados, Ma. Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), conminó a Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (PMC) y PVEM aliarse con el tricolor, a fin de conformar un frente para competirle al oficialismo morenista.

El mandatario estatal expuso que el Verde Ecologista no requiere de coaliciones para ganar los comicios del próximo año, sin embargo, existe apertura para crear una que favorezca a la ciudadanía.

Gallardo Cardona añadió que partido del tucán se sumará con cualquier fuerza política, siempre y cuando la intención sea ayudar a la población "no ganarle a alguien, o sea, no estamos en esa dinámica de buscar coaliciones para ganar algo", remarcó.

Sentenció que el PVEM no tiene desencuentros con el PRI u otro instituto político, no obstante, al momento todavía no se tiene definido con quiénes se formará esa "gran coalición por San Luis".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral
Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral

Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral

SLP

Rubén Pacheco

"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país", señaló

Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos
Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos

Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos

SLP

Ana Paula Vázquez

Se han clausurado cuatro tiraderos clandestinos

¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?
¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?

¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?

SLP

Redacción

Ocho legisladores potosinos fueron en contra de la iniciativa presidencial

Tradiciones potosinas llegan al Senado
Tradiciones potosinas llegan al Senado

Tradiciones potosinas llegan al Senado

SLP

Redacción

Xantolo, mariachi y rebozos de SLP.