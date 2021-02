Descarta sindicato que paro técnico en planta de GM en SLP afecte pago de empleados

Luego de que General Motors (GM) anunció que la planta de San Luis Potosí entrará en paro técnico a partir de este lunes como consecuencia del desabasto de semiconductores en la cadena de suministro, el representante sindical de los trabajadores, José Juárez, aseguró que no habrá afectaciones en los salarios de los más de 4 mil empleados de la fábrica en territorio potosino.

El dirigente aseguró que aunque la automotriz detendrá las actividades en todos sus turnos, esto no implicará algún tipo de afectación. "No habrá afectación de ningún tipo, los salarios y prestaciones estarán intactas", señaló.

Indicó que el periodo que la producción se mantenga frenada se aprovechará para impartir capacitaciones a los trabajadores.

Finalmente, dijo que la automotriz estará dando puntual información sobre el tiempo que pueda durar el paro, aunque anticipó que se estima que sea una semana y media lo que permanezca detenida la producción de la SUV Equinox y el compacto Ónix.