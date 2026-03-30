Desechan legalizar la maternidad subrogada

La iniciativa para regular la maternidad subrogada en San Luis Potosí volverá a ser desechada en comisiones, por segunda ocasión desde 2016. La presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, Gabriela López Torres, confirmó que el dictamen será improcedente al señalar que la propuesta no cuenta con sustento suficiente en materia de salud, derechos humanos ni seguridad jurídica.

Durante la revisión, la comisión analizó legislación comparada y normas de otros países, sin encontrar una base firme para respaldar la incorporación de esta figura en la legislación estatal.

La diputada indicó que persiste la falta de certeza jurídica para quienes pretenden acceder a este mecanismo, para la mujer gestante y para el menor en proceso de gestación.

López Torres fijó además una postura personal en contra de la maternidad subrogada al considerar que representa la comercialización del cuerpo de la mujer. Señaló que el tema continúa sin una ruta legal definida en México y que tampoco existe una resolución de fondo que permita al Congreso local establecer un marco normativo con claridad.

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El expediente será remitido a las comisiones de Salud y Derechos Humanos, donde también existe coincidencia para desechar la propuesta. La legisladora añadió que el tema involucra además a mujeres indígenas y a sectores en condición de vulnerabilidad, por la posibilidad de que medien necesidades económicas en este tipo

de prácticas.

En junio de 2016, una iniciativa similar también fue frenada en comisiones por la ausencia de medidas de protección para la madre gestante y el menor.