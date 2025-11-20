Desfile por la Revolución Mexicana en SLP
El contingente realizó recorrido por Carranza y el primer cuadro de la ciudad
El Gobierno del Estado realizó este miércoles el desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con la participación de instituciones educativas, clubes deportivos y corporaciones de seguridad y auxilio.
El recorrido avanzó por el Centro Histórico y avenida Carranza, donde participaron elementos de corporaciones de seguridad, protección civil, Cruz Roja, clubes deportivos y escuelas públicas. También se presentaron carros alegóricos, grupos folclóricos, deportistas, integrantes del Pentatlón, boxeadores, practicantes de artes marciales y estudiantes del SEGE y del SEER.
Tras el desfile, el Gobierno estatal entregó los Premios Estatales de Deporte 2025, que reconocen a 44 deportistas y entrenadores, así como los premios del certamen 20 de Noviembre de Cultura 2025, otorgados a 12 artistas de disciplinas como literatura, artes visuales y danza. La bolsa total asignada a ambos premios fue de 1 millón 200 mil pesos.
El evento formó parte de las actividades oficiales por el aniversario de la Revolución Mexicana.
