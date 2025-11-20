Sedarh atribuye protestas cañeras a entrada de fructuosa barata
Jorge Luis Díaz Salinas de Sedarh se pronuncia sobre las protestas laborales
Derivado de las recientes protestas de trabajadores cañeros en la Ciudad de México, Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), admitió que el problema se debe a la entrada de jarabe de fructuosa de menor costo al país.
"Están muy molestos, porque está entrando mucho jarabe de fructuosa, está entrando mucho azúcar de otros países que entra mucho más barata, y la de ellos no la están sacando al mercado a buen precio", lamentó.
Afirmó que la dependencia estatal los mantiene asesorados y les facilita maquinaria, a fin de que puedan arreglar los caminos de sus localidades. "Estamos con ellos lo más que podamos apoyarlos", añadió.
El funcionario estatal refirió que el precio lo establecen los ingenios, a partir del precio existente del endulzante en el mercado, por lo tanto, si no ingresa azúcar de otras naciones se define el acordado en el país.
