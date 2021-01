Desmantelan ocho tiraderos clandestinos en la capital

Durante la primera semana de enero de 2021, la Dirección de Ecología Municipal de San Luis Potosí detectó ocho tiraderos clandestinos de residuos urbanos en la capital potosina, los cuales, según el titular del área, Alejandro López, fueron desmantelados.

López López explicó que en esos sitios la gente usualmente tira colchones, muebles o desechos que no podría depositar en los camiones recolectores debido a las dimensiones de los mismos. Agregó que la basura que no puede ser recuperada para su venta es quemada, lo que representa un daño para la salud.

"Muchas veces la gente que ahí se encuentra no son los dueños, sino que se acercan para recoger desechos que puedan vender", explicó. Indicó que el procedimiento para el desmantelamiento de dichos tiraderos clandestinos tras su localización es a través del diálogo; sin embargo, en caso de que no se acate el llamado de atención se notifica por oficio de la clausura, además de que los inspectores contactan a los dueños de los predios y les emiten multas que van desde los 500 a los 10 mil pesos.