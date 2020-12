Desmiente Priego a líder de Morena

Luego que la dirigencia de Morena anunciara que presentará una queja ante la Secretaría de Gobernación (Segob) en su contra, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, aclaró que en ningún momento declaró que la coalición Sí por México "era la buena", sino que esa alianza y toda oposición era buena para equilibrar el poder en México.

En atención a su solicitud de derecho de réplica, sentenció que no llamó a votar por ese frente político, ni mucho menos. "No hay proselitismo. Me niego a que hubiera sido una declaración proselitista".

"Está bien, nosotros aceptamos la queja ante Gobernación, pero mi deber es aclarar que nadie se ha tomado el trabajo de escuchar el audio de la rueda de prensa, sino que se han basado en diversos artículos, es decir, en fuentes de segunda mano", dijo.

Priego Rivera criticó que no le ha hecho ruido al morenismo, que los pastores protestantes apoyen al presidente Andrés Manuel López Obrador o que el sacerdote activista en favor de los migrantes, Alejandro Solalinde Guerra promueva abiertamente la cuarta transformación, lo cual no ubican como una falta a la ley.

"A mí se me pregunta (por parte de la prensa) que qué pienso acerca de esta alianza con partidos diferentes entre sí, y yo dije que la democracia es precisamente el juego de los poderes, que ahí donde no hay distribución de poderes, ahí no hay democracia", comentó.