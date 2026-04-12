Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no

La titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de la capital, Ángeles Rodríguez Aguirre, informó que el proyecto del desnivel en la zona de El Saucito se encuentra actualmente en una fase sujeta a los estudios técnicos que realiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La funcionaria explicó que, por ahora, la única intervención del Ayuntamiento consiste en acompañar el análisis académico que iniciará formalmente en los próximos días, con el objetivo de determinar, desde un enfoque geofísico, qué tipo de obra podría ejecutarse sin afectar la estructura de la iglesia ubicada en el sitio.

Rodríguez Aguirre subrayó que en esta etapa el proceso es exclusivamente técnico y está en manos de especialistas universitarios, quienes serán los encargados de definir la viabilidad del proyecto y sus posibles alcances.

En ese sentido, evitó adelantar conclusiones sobre la factibilidad del desnivel, al señalar que será la propia Universidad la que emita los resultados correspondientes, los cuales serán fundamentales para la toma de decisiones por parte de la autoridad municipal.

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Asimismo, indicó que una vez que se cuente con los estudios, se prevé convocar a reuniones con vecinos de la zona, a fin de integrar sus opiniones en la construcción del proyecto.

Finalmente, reconoció que, aunque el proceso administrativo como la licitación pueda avanzar, aún existe margen para realizar adecuaciones al proyecto, tanto con base en las recomendaciones técnicas de la UASLP como en el diálogo con la comunidad.