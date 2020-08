Desocupados, entre el 30 y 40% de los locales: AMPI

La desocupación de locales comerciales se ha incrementado desde el mes de junio y entre un 30 y 40% de espacios disponibles se encuentran sin uso, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) capítulo San Luis, Gustavo Rivera Cerda.

El empresario manifestó que la pandemia y la suspensión de actividades no esenciales es lo que ha provocado la falta de liquidez en los empresarios, lo cual a la vez los ha orillado a cerrar de forma definitiva sus establecimientos.

Manifestó que actualmente se encuentran en diálogo constante con los propietarios de los locales, a fin de que opten por disminuir el costo de la renta y de esta manera promover que el inmueble vuelva a ser ocupado por emprendedores.

Afirmó además que el 70% de los propietarios de locales ocupados ha realizado modificaciones a sus tarifas para evitar que sean abandonados por los arrendatarios, sin embargo aún existen personas que se niegan a disminuir el costo de sus rentas.

"No tenemos una zona en donde se concentre la desocupación, aunque te podría decir que en las plazas comerciales sí he visto una importante desocupación, he visto muchos locales solos, yo creo que hay que hacer algo para apoyar a las plazas comerciales porque se van a morir", concluyó.