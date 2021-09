Desoyeron proyecto para mejorar puente

Existió un proyecto que entregaron varios locatarios del Mercado República a anteriores administraciones municipales a fin de darle un mejor uso al paso elevado de personas en la calle de Reforma, pero nunca les hicieron caso.

"Conseguimos un proyecto que se entregó a la presidencia municipal cuando estaba Alejandro Zapata Perogordo y consistía en que desde ´Los Huaracheros´, se contará con rampas para discapacitados con descanso y que el puente cayera directo en el Mercado", expresó uno de los comerciantes.

Añadió que el señor Arturo Pérez tomó el proyecto y lo hizo maqueta, aunado a ello Xavier Nava y Juan Manuel Carreras fueron a inaugurar la placa donde iban a poner el puente con descansos, es decir que la pasada de la gente era por arriba y los autos por abajo.

"Ahora sacan un proyecto que, no sé de dónde lo sacaron, con una ingeniería vial que no cuenta ni con semáforos, ni para que pase la gente ni para los automóviles, habrá unas rampas, tipo lomos de toro, nada más para que los carros se detengan y puedan pasar las personas, pero no le vemos chiste, mejor que lo dejen así", indicó un locatario.