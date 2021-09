Despenalización del aborto acelerará abusos contra mujeres: Priego

La despenalización del aborto abrirá la puerta para la explotación de las mujeres para chantajes y extorsiones, aseguró Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

"Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la mujer, ni mucho menos que una mujer está en la cárcel, y la verdad no se quiere y sin embargo, quizá nosotros tengamos información que jueces o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen, porque no platican con la gente".

Preciso que lo que percibe en los ministros es que están en alturas demasiado elevadas, como para platicar con los ciudadanos comunes que pueden tener información más precisa sobre los motivos de la toma de decisiones adversas.

Explicó que para empezar, el aborto trae consigo muchísimas consecuencias psicológicas, además de las sociales y biológicas, y esa es una razón de peso para que no sea una práctica.