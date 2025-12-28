Despidos injustificados le cuestan millones al Ayuntamiento

La organización Ciudadanos Observando denunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa erogando millones de pesos de recursos públicos mes con mes para cubrir laudos laborales perdidos, la mayoría derivados de despidos injustificados cometidos por administraciones recientes.

De acuerdo con información oficial publicada por el propio ayuntamiento en la Plataforma Estatal de Transparencia, durante el mes de noviembre pasado se pagaron alrededor de 1.7 millones de pesos correspondientes a 24 laudos laborales, muchos de ellos originados en los años 2021 y 2022, lo que evidencia señaló la organización, una problemática persistente en el manejo de las relaciones laborales dentro del gobierno municipal.

En el reporte destacan los pagos realizados a María Magdalena Alviso Quezada, quien inició su procedimiento legal desde 2014 y, tras ganar el juicio, ha recibido el pago de su laudo en parcialidades, así como el caso de Cristina Beltrán Moncada, cuyo juicio se arrastraba desde 2022 y también fue resuelto a favor de la ex trabajadora.

Ciudadanos Observando advirtió además que para el año 2026 se perfila una nueva ola de laudos laborales que continúan siendo ganados por ex empleados municipales, lo que implicará no solo indemnizaciones elevadas, sino incluso reinstalaciones obligatorias, situación que la organización atribuyó a la "prepotencia e irresponsabilidad" de diversos servidores públicos municipales.

La agrupación recordó que en septiembre de 2025 ya había denunciado públicamente pagos por cerca de 2 millones de pesos a favor de diferentes personas que ganaron laudos laborales contra el ayuntamiento, lo que confirma que el impacto económico al erario no es un hecho aislado.

Uno de los casos más costosos fue el de una ex trabajadora de las áreas de Desarrollo Urbano y Tesorería, quien recibió 1 millón 396 mil 856 pesos luego de haber sido despedida injustificadamente al inicio de la administración del alcalde Enrique Galindo. Tras ganar el juicio laboral 541/2016/M3, el ayuntamiento fue obligado no solo a pagar la indemnización, sino también a reinstalar a la trabajadora.

Toda esta información subrayó Ciudadanos Observando, se encuentra disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia, dentro del apartado de egresos del mes de septiembre, y refleja un daño constante a las finanzas municipales derivado de malas decisiones administrativas que, hasta ahora, no han generado responsabilidades para los funcionarios involucrados.