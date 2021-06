Despidos son por cuestiones laborales, no políticas: Lujambio

La terminación de relaciones laborales entre el Ayuntamiento y trabajadores eventuales, que estaban bajo contrato por un tiempo determinado, es normal en la etapa final de cada Gestión Municipal y obedece exclusivamente a cuestiones laborales, no partidistas, afirmó el Alcalde, Alfredo Lujambio Cataño, al señalar que se dejará a la próxima administración una plantilla laboral saneada, con el número de personas necesarias en cada área.

Remarcó que la revisión del desempeño de las empleadas y trabajadores es un proceso constante, que tiene nada qué ver con las elecciones, ni antes ni después, como lo manifiestan algunos regidores.

"Que quede muy claro: se trata simplemente de que no se renovaron los contratos a personal eventual o a quienes no venían desempeñando adecuadamente sus funciones o que no cumplían con sus horarios de trabajo", precisó el Presidente Municipal.

Agregó que en todos los casos, se procede conforme a la ley y quienes se encuentran en esta situación, tienen abiertas las puertas de la Dirección de Recursos Humanos para argumentar lo que consideren conveniente.

En este sentido, señaló que hay casos muy diferentes en cuanto a las causas por las que no se renovó el contrato, pero recalcó que esto es normal a finales de una administración. "No vamos a dejar personal que no cumple con su función, vamos a dejar una plantilla laboral sana", puntualizó.

En relación con la postura de algunos regidores que se manifestaron en contra de este recorte de personal, Lujambio Cataño dijo que los asuntos laborales no deben ser temas de Cabildo, mucho menos por afinidades partidistas, pues afirmó que el Cabildo tiene tareas más importantes que defender a grupos políticos.