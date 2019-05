Después de 5 años, familia de niño jornalero fallecido será indemnizada

El 10 de mayo pasado, un Tribunal Colegiado sentenció al propietario del rancho "El Ebanito", a cubrir una indemnización de alrededor de 800 mil pesos para una familia de jornaleros, oriundos de Guerrero, quienes junto a otros trabajadores agrícolas sufrieron un accidente carretero en julio de 2014, donde murieron tres menores de edad y 18 adultos resultaron heridos.

Al respecto, Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UALSP, recordó que en el accidente suscitado en la carretera a Matehuala, todos los empleados dedicados a la pizca de chile y jitomate, procedían de la comunidad mixteca del estado guerrerense.

Refirió que con la intervención de diferentes organizaciones civiles intervino la clínica, que procedió a presentar las demandas por las indemnizaciones laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matehuala, instancia que absolvió a la patronal "porque siempre es difícil litigar en materia laboral para los jornaleros. No haya contratos, no hay seguridad social; no hay documentos".

El académico explicó que la relación laboral entre los jornaleros y el rancho se logró comprobar en gran medida, por notas periodísticas que abordaron los sucesos, así como a un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y testigos de los hechos.

Precisó que la clínica inició el caso para cuatro familias afectadas, sin embargo, solo en este asunto se falló a favor por tratarse de un menor de edad, aduciendo el criterio del Interés Superior de la Niñez.

"Es una sentencia emblemática, porque tras cinco años, en el país es poco frecuente que se otorguen este tipo de indemnizaciones a los jornaleros (...) Es una suma cuantiosa a favor de una familia, por supuesto nada repone la vida del niño de 9 años que falleció", expresó.

En el caso también participaron el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz AC, la Clínica de Derechos Humanos en apoyo a Respuesta Alternativa AC, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

Referente al tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación No. 70/2016, donde expuso que, a mediados de 2016, más de 240 jornaleros, entre niños de 4 a 12 años de edad, trabajaban en un rancho de Villa de Juárez y vivían hacinados, con cartones como cobertores y afectados por la infestación de chinches.