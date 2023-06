Destaca el BIM la importancia de no abandonar la creación de vivienda económica

De visita en San Luis Potosí, dentro de la gira anual de la institución, el director general del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), Rodrigo Padilla Quiroz, invitó a los desarrolladores a crear vivienda económica y recordó que la vocación del sector es lograr que todos los sectores sociales puedan acceder a un bien inmueble como parte de su patrimonio individual o familiar.

Mencionó que la industria inmobiliaria se encuentra en franca recuperación y que por ello, el BIM se propuso en este 2023, la meta de invertir mil millones de pesos en la región Bajío, que incluye al estado potosino, para el financiamiento de proyectos inmobiliarios de todos los niveles. De esa meta, dijo el administrador, ya se han colocado 350 millones de pesos.

Actualmente, este banco especializado en el sector inmobiliario cuenta con 15 oficinas distribuidas en todo el país, de las cuales, tres de ellas se ubican en estados del Bajío: Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Pronto, el BIM abrirá una nueva sucursal en Puerto Vallarta, Jalisco.

De la importancia de resolver la escasez de vivienda económica, Padilla Quiroz resaltó que la problemática no es exclusiva de nuestra capital o estado, sino que se presenta en todo el país pero que es vital atenderla para evitar la creación de más asentamientos irregulares que, a mediano y largo plazo, crean problemas sociales complejos.

Destacó también la tendencia nacional, si no es que global, de construir vivienda sostenible y por ende, ecológica, y abogó para que en el corto plazo, crear vivienda de esas características sea obligatorio por Ley y no sólo una moda del mercado. Apuntó que la vivienda sostenible no sólo disminuye la huella de carbono de las personas y las familias, sino que también generan a éstas un ahorro monetario significativo.

En octubre próximo, el Banco Inmobiliario Mexicano cumplirá 10 años de existencia promoviendo nuevos modelos y servicios de financiamiento al sector de la vivienda, además de que, en los últimos cuatro años, ha reportado utilidades sostenidas, ubicándose en el lugar número 20 de 50, del ranking nacional de instituciones financieras en general.