Destaca por su talento artístico

Su talento para la imitación, el canto y el baile, es algo que ha caracterizado y le ha permitido destacar dentro de su entorno laboral, pues a sus 64 años de edad, Javier Lugo Martinez, quien es originario del Barrio de San Miguelito, pero desde hace muchos años radica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ha sido nominado como talento potosino por parte de revistas y estaciones de radio de otros estados, por su participación en actividades del ámbito artístico.

El profe Lugo, como se le conoce entre sus conocidos, contó que fue desde pequeño, que comenzó su gusto por la música y el baile, incluso a pesar de que, a muy corta edad, huyó de su casa, por el maltrato que sufrió por parte de sus padres.

“Yo fui niño de la calle, me salí desde los ocho años de la casa, viví en la Alameda, en la calle por puro cartón y periódico, pero gracias a mi padre Dios, me llevó con personas que me albergaron.”

Relató que su gusto por este ámbito, comenzó cuando se inició como instructor de baile, y hace varias años ingreso a trabajar al Ayuntamiento de Soledad, en donde comenzó en el área de consejos municipales, estuvo en Turismo, Deportes y Cultura.