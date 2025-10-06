Destaca SLP en localización de personas: Mendoza

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) incrementó de forma significativa su plantilla de personal, y a la fecha cuenta con más de 60 integrantes y sedes regionales, dando como resultado una alta efectividad en la localización de personas que, actualmente es del 78 por ciento, lo que posiciona a San Luis Potosí entre los estados con mejores resultados en todo el país.

Además de contar con una de las estructuras más amplias del país, las acciones de coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado (FGE), fortalecen los trabajos de localización y coadyuvan en la identificación de restos humanos, garantizando una respuesta más eficaz ante los reportes de desaparición.

El comisionado de Búsqueda, Israel Mendoza Espinosa, destacó que San Luis Potosí se distingue a nivel nacional por ser uno de los pocos estados que cuenta con un Laboratorio de Genética que se encuentra en proceso de certificación “lo que fortalecerá la judicialización de los casos y permitirá mejorar los procesos de identificación”.

Todas estas acciones, dijo, permiten concentrar, sistematizar y analizar la información dando respuestas más rápidas y coordinadas, lo que en conjunto con la mejora en las capacidades y la coordinación institucional, posicionan a San Luis Potosí entre los primeros estados con mejores tasas de efectividad en los resultados de búsqueda y localización de personas.

