Municipio facilita trámites a la UUZI

Por trámites que se encuentran detenidos, pendientes o en su caso con requerimientos por cumplir, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) inició mesas de trabajo con el Ayuntamiento de la Capital, con el fin de homologar los trámites y resolver los pendientes.

Fue el propio organismo empresarial quien buscó el acercamiento con la alcaldía de la capital para tratar de alcanzar acuerdos que lleven a la mejora regulatoria y en su caso para otorgar las facilidades que permitan que los procedimientos avancen.

El procedimiento de solicitud de ayuda se enmarca dentro de la Mesa Colegiada, a manera de dar continuidad a las acciones en materia de regulación y con el objetivo de facilitar y agilizar los trámites relacionados con la obtención o renovación de licencias de funcionamiento.

La UUZI informó que esta mesa está conformada por dependencias del Gobierno Municipal, y a ella se incorporan los titulares de la Dirección General de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano, la Dirección de Comercio, la Dirección de Protección Civil Municipal, la Dirección de Ecología, la Dirección de Policía Vial y la Tesorería Municipal.

La agenda fue diseñada por la UUZI para proporcionar un espacio de atención integral para que las empresas puedan recibir asesoría, revisión y soluciones directas a trámites nuevos o en proceso, especialmente aquellos que se encuentren detenidos, pendientes o con requerimientos.

El trabajo permitió generar una estrategia para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, además de contar con la Ventanilla de Tesorería Municipal para realizar pagos de licencias, refrendos y predial.

Los usuarios de la Zona Industrial realizarán todo el trámite en un solo lugar, con un servicio más ágil

y eficiente.