Detalla SSP acciones de apoyo a los afectados por tormenta en Valles

Como parte de las acciones de apoyo permanente a la ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en colaboración con elementos municipales, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Protección Civil estatal, auxilian a personas afectadas por las recientes lluvias en la zona Huasteca.

Debido al crecimiento del arroyo, en la calle Tancanhuitz y Flores Magón de la colonia La Pimienta en Ciudad Valles, un vehículo Chevrolet Beat que se encontraba estacionado fue arrastrado por la corriente de agua, además de dejar varados vehículos que intentaron cruzar, por lo que elementos de seguridad se movilizaron de manera inmediata para resguardar la zona y poner a salvo a las y los habitantes.

En otra acción preventiva, en la colonia Márquez la circulación fue cerrada debido al desborde del río que inundó las viviendas que se localizan en la orilla, y un vehículo de transporte público, fue arrastrado. Ante tal hecho, los agentes auxiliaron a la población y realizaron las maniobras pertinentes para evitar situaciones de riesgo.

En el resto de los municipios que conforman la región Huasteca, se llevan a cabo rondines de vigilancia y seguridad, además de monitorear las zonas que representan mayor riesgo para la población y evitar situaciones que lamentar.

La SSPE exhorta a la población a tomar las precauciones pertinentes, no salir de sus domicilios de no ser necesario, no intentar cruzar corrientes de agua ni intentar hacer actividades acuáticas, así como obedecer las indicaciones de la autoridad. Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, comunicarse 9-1-1 y 089 Denuncia Anónima.