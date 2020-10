Detallan gasto en consultas para la Reforma Político Electoral del Estado que la SCJN invalidó

Antes de la suspensión de las consultas para la Reforma Político Electoral del Estado, se erogaron alrededor de 23 mil 158.80 pesos por concepto de foro de consulta indígena, informó Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

Reportó que la Comisión Especial solicitó un presupuesto de 9 millones y medio de pesos, destinados para las consultas de pueblos indígenas y población con discapacidad, foros y demás actividades, cuya cantidad no se ha utilizado. La cantidad gastada es por un concepto diferente.

"No tenemos por qué temer por alguna demanda. No se hizo nada malo".

Ramírez Konishi exteriorizó que no hubo ningún incumplimiento de contrato con el grupo técnico a cargo de las consultas, sin embargo, hay un proceso para concluir el acuerdo de liquidación por un monto de alrededor de 665 mil pesos, que está en proceso de comprobación de gastos.

"Lamentamos mucho que se le haya dado este revés, porque se hizo con el cuidado se hizo con las formas se hizo con tiempo. La cuestión por la cual no se pudo llevar a cabo la consulta, no es porque haya sido una omisión. Había condiciones de salubridad que no nos lo permitían", recalcó.