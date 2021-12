Detecta C5i2, hackeo masivo de cuentas de WhatsApp

El Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), detectó hackeo masivo de cuentas de WhatsApp al grado de que tan solo el fin de semana, llegaron 50 casos en WhatsApp.

El director de Tecnologías, Leobardo Aguilar Orihuela, informó que los diputados que aseguran que les hackearon sus cuentas, tienen que solicitar el apoyo a la Policía Cibernética.

Recordó que los delincuentes usan el anonimato, no están visibles y aprovechan redes sociales sin identificación completa.

Recomendó no compartir código de 6 dígitos de verificación con nadie, no establecer enlaces online externos con nadie, no compartir información personal y desactivar el buzón de voz.

Además, los usuarios deben activar la verificación de dos pasos, es decir desde la herramienta de ajustes, ver la verificación de dos pasos, activar un pin de dígitos y llevar la sincronización con el correo electrónico para evitar la suplantación de identidad.

Recordó que la suplantación de identidad se encuentra establecida en el artículo 187 del Código Penal y desemboca en penas que van de 3 a 6 años de prisión.