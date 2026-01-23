Detectan al menos 100 comercios sin licencia en Soledad

Al inicio de 2026, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez (SGS) ha intensificado el proceso de regularización de comercios que operan sin licencia de funcionamiento, donde se ha detectado un rezago de almenos 100 comercios; heredado de administraciones anteriores.

La titular de la Dirección de Comercio municipal, Irma Patricia Cuevas Ovalle, afirmó que desde el arranque de la actual administración se ha trabajado de manera constante en la atención a emprendedores y comerciantes, con el objetivo de que puedan operar dentro del marco legal; "vamos muy bien, la verdad es que desde el inicio de la administración hemos estado trabajando en este tema", señaló.

Cuevas Ovalle reconoció que uno de los principales problemas encontrados fue la operación de negocios sin licencia ni permisos formales, situación que actualmente se encuentra en proceso de corrección.

Precisó que, entre noviembre y enero, se han detectado alrededor de 100 comercios que no contaban con licencia de funcionamiento, los cuales, ya están siendo atendidos por la dependencia.

La funcionaria explicó que la regularización del comercio es una instrucción directa del Ejecutivo estatal, por lo que el municipio ha asumido el compromiso de ordenar toda la actividad comercial en esta zona del municipio.

En cuanto a los requisitos para la obtención de la licencia, la directora detalló que los establecimientos deben cumplir con permisos de Protección Civil, Ecología y, por supuesto, con el permiso correspondiente de la Dirección de Comercio, además de otros lineamientos que varían según el giro del negocio; "de acuerdo al comercio, es de acuerdo a los requisitos que le estamos solicitando", puntualizó, al destacar que el objetivo no es sancionar, sino ordenar y brindar certeza tanto a comerciantes como a la ciudadanía.