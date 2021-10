Detectan "aviadores" en casi todas las áreas del gobierno capitalino

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos se comprometió a que el lunes de la próxima semana presentará un informe completo del estado que guarda la administración municipal respecto a las contrataciones y posibles despidos de personal, incluyendo datos de "aviadores" que fueron detectados en la nómina.

"Estamos revisando, porque hay una gran cantidad de contratos que se vencieron; no se trata de despidos ni son renuncias, sino que se terminaron los contratos y no se renovaron, pero no tengo el dato preciso de cuántos son", aclaró.

"Lo que sí les puedo decir es que se está realizando un ejercicio muy responsable de esto porque hubo antes un ejercicio muy irresponsable, y les doy un dato para ilustrar esto: En los últimos tres años, ingresaron a la nómina municipal más de mil 800 personas. Eso, ni una empresa ni un ente público lo puede soportar financieramente hablando, que su nómina se triplique. Por eso las revisiones", explicó.

Reiteró que se han hallado alrededor de 350 basificaciones recientes, además de "un número parecido de jubilaciones".

Habló también de que se detectaron "aviadores" en casi todas las áreas, de los cuales revelará datos como la dependencia, el número de personas y los sueldos "para que se asusten", pero dejó claro que estos aviadores ya no forman parte de la nómina de su gobierno.