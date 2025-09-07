logo pulso
Detectan deudas en liquidación del extinto Movimiento Laborista

Entre los acreedores están la SHCP, INE, hoteles, publicistas. y lo que se acumule

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
El partido Conciencia Popular no es el único en proceso de liquidación con deudas detectadas. También el extinto Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí (PMLSLP) acumula pasivos que ascienden a 557 mil 617.21 pesos.

De acuerdo con la lista provisional de reconocimiento de créditos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el desaparecido instituto político adeuda 103 mil 354.28 pesos en impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El monto más alto corresponde a 337 mil 757.74 pesos, por irregularidades detectadas en el dictamen de gastos de campaña del proceso electoral 2023-2024, elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el apartado de “Proveedores” del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el partido también aparece con una deuda de 86 mil 333.59 pesos a Infinideas Publicitarias del Sureste S. de R.L., de Araceli Herbert Martínez, y a Cía. Hotelera María.

Además, se le atribuyen 30 mil 171.60 pesos al OPLE por el retiro de propaganda en 31 bardas de la entidad.

En contraste, se identificó que el PMLSLP realizó un “anticipo a proveedores” por 26 mil pesos y mantiene un saldo pendiente por recuperar de 541 mil 172 pesos en el rubro de “otros gastos por comprobar” en el SIF.

