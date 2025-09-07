logo pulso
MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Por terminar los trabajos en la lateral de SNM

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
Por terminar los trabajos en la lateral de SNM

La dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que hasta el momento la rehabilitación de la lateral sur de Salvador Nava, a la altura del Parque Tangamanga ya tiene un 90 por ciento de avance, por lo que ya se prepara la apertura de descenso de los carriles centrales hacia la glorieta Mariano Jiménez.

La dependencia municipal detalló que en el tramo comprendido de Tatanacho a Mariano Jiménez se tiene un avance superior al 90 por ciento, por lo en 10 días se estimó podrían liberar la circulación que conecta los carriles centrales hacia la gasa de salida. 

De igual forma, en el tramo restante donde inicia la Lateral Sur, justo después de la entrada al Parque antes de la baja de los carriles centrales de Salvador Nava, se requiere de un tiempo considerable para que el material que se colocó alcance la consistencia y el fraguado adecuado, por lo que se solicitó paciencia a la ciudadanía en lo que concluyen las labores de rehabilitación.

Se informó que en los próximos días se llevarán a cabo los trabajos finales de pintura y señalética. Las acciones contemplaron la reposición de pavimento con concreto hidráulico, a fin de tener una mayor durabilidad y residencia al tránsito vehicular de la zona. 

Además, se instalaron un total de seis rejillas de captación de agua pluvial con el objetivo de mejorar el sistema de drenaje de la zona y reducir el riesgo de encharcamientos por temporadas de lluvias.

